В Одесі мізерна пожежа у квартирі тим не менше вбила людину

18 січня о 10:31 до Служби порятунку «101» від працівника поліції надійшло повідомлення про те, що в Одесі на вулиці Маршала Жукова, 9 в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа.

О 10:38 до місця події прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ, який встановив, що в одній з кімнат квартири на першому поверсі горять домашні речі на площі 3 кв. м. О 10:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 10:50 – ліквідували.

Причина займання встановлюється.

В осередку пожежі вогнеборці знайшли обгоріле тіло господаря квартири. Причину його загибелі наразі з’ясовують.

До ліквідації пожежі залучалися 17 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в Одеській області та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області