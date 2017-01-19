На Чернігівщині затримали чоловіка, який сокирою зарубав охоронця

На Чернігівщині затримали чоловіка, який сокирою зарубав охоронця

10:22 19.01.2017
На Чернігівщині затримали чоловіка, який сокирою зарубав охоронця

До чергової частини Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов виклик – на території одного з фермерських господарств виявили тіло 30-річного охоронця з явними ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ніжинського відділу поліції та керівництво Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з результатами судмедекспертизи, смерть чоловіка настала внаслідок забою головного мозку та відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток черепа і обличчя.

Кілька днів правоохоронці працювали над розкриттям злочину в посиленому режимі. Підозрюваного у вбивстві поліція затримала, ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Встановлено, що на територію фермерського господарства він проник з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном.

Чоловік наніс охоронцю удари сокирою по голові, після чого потрапив до приміщення цеху напівфабрикатів, де заволодів 800 гривнями та втік.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.