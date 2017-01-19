На Чернігівщині затримали чоловіка, який сокирою зарубав охоронця

До чергової частини Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов виклик – на території одного з фермерських господарств виявили тіло 30-річного охоронця з явними ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ніжинського відділу поліції та керівництво Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з результатами судмедекспертизи, смерть чоловіка настала внаслідок забою головного мозку та відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток черепа і обличчя.

Кілька днів правоохоронці працювали над розкриттям злочину в посиленому режимі. Підозрюваного у вбивстві поліція затримала, ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Встановлено, що на територію фермерського господарства він проник з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном.

Чоловік наніс охоронцю удари сокирою по голові, після чого потрапив до приміщення цеху напівфабрикатів, де заволодів 800 гривнями та втік.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області