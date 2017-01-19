На Київщині син намагався приховати вбивство батька

До чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що в с. Здорівка в приміщенні будинку виявлено тіло власника з ознаками насильницької смерті.

Виїздом слідчо-оперативної групи поліції на місце події, встановлено, що 66-річний господар розпивав спиртні напої зі своїм 29-річним сином. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої син наніс батькові тілесні ушкодження несумісні з життям.

Після вчиненого вбивства, молодик продовжив вживати алкоголь та намагався прибрати сліди боротьби і змити сліди крові.

Чоловік визнав свою провину. Наразі його затримано згідно ст.208 КПК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом слідчим відділом Васильківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області