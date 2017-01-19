На Вінниччині звіряче побили та задушили 31-річного чоловіка

На Вінниччині звіряче побили та задушили 31-річного чоловіка

11:22 19.01.2017
На Вінниччині звіряче побили та задушили 31-річного чоловіка

До поліції надійшло повідомлення про те, що 36-річний житель села Сиваківці у будинку своєї співмешканки руками задушив свого гостя.

За словами керівника Липовецької поліції Павла Дармограя, у будинку на момент вчинення правопорушення перебувала власниця будинку та її малолітня дитина. Загиблий приїхав до родини в гості на свята. Вчора ввечері під час застілля чоловіки посварились та побились. Співмешканець господині декілька разів вдарив гостя в голову, від чого потерпілий впав на підлогу, та задушив його.

Зловмисник раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів та зізнався у скоєному.

Зараз правопорушник затриманий в процесуальному порядку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України (умисне вбивство). За скоєння такого злочину передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу на період слідства у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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