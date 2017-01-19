У Хмельницькому поліцейські затримали грабіжника-рецидивіста

Зловмисник побив потерпілого і відібрав у нього мобільний телефон та 800 гривень. Впродовж дня оперативники Зарічанського відділення поліції вирахували та затримали зловмисника, а телефон повернули потерпілому.

Вчора, 18 січня, до Зарічанського відділення поліції звернувся 35-річний житель Хмельницького району, який повідомив про те, що близько пів на першу ночі по вулиці Свободи поблизу бару «Картопляники» на нього напав незнайомець. Грабіжник побив потерпілого та відібрав у нього мобільний телефон «Самсунг» та гаманець, у якому було близько 800 гривень.

Впродовж дня оперативники вирахували та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний житель мікрорайону Виставка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК та помістили в ізолятор тимчасового тримання. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Викрадений телефон вилучили та повернули власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області