На Львівщині через лікаря-анестезіолога жінка загинула під час операції

На Львівщині через лікаря-анестезіолога жінка загинула під час операції

12:04 19.01.2017
На Львівщині через лікаря-анестезіолога жінка загинула під час операції

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчим поліції повідомлено про підозру  лікарю- анестезіологу дитячому  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України, тобто неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть неповнолітнього.

У ході розслідування встановлено, що вказаний медик під час надання медичної допомоги неповнолітній потерпілій, яка звернулась до лікувальної установи через потрапляння стороннього тіла в легені, допустив професійні помилки, що спричинило погіршення стану дитини, зокрема до розвитку дихальної недостатності та як наслідок її смерті.

Зазначимо, що санкція вказаної статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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