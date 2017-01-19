У Харкові суд взяв під варту серійного ґвалтівника

У Харкові суд взяв під варту серійного ґвалтівника

12:25 19.01.2017
У Харкові суд взяв під варту серійного ґвалтівника
За клопотанням Харківської місцевої прокуратури №3 Орджонікідзевський районний суд м. Харкова взяв під варту без права внесення застави 27-річного раніше судимого харків'янина, якого підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Як розповіла керівник місцевої прокуратури Ксенія Мірошник, зловмиснику оголошено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, зґвалтування та грабіж, скоєні повторно).
 
"Погрожуючи розправою, зловмисник скоював напади на жінок. Із застосуванням фізичного насильства він затягував їх у безлюдні місця, де задовольняв свою статеву пристрасть. Наразі встановлено три епізоди злочинів - у жовтні та грудні 2016 року і січні поточного року. Жертви - жінки 20, 35 та 29 років, впізнали злодія", - пояснила К. Мірошник.
 
Напади чоловік скоював у районі вул. 12 Квітня та парку "Зелений гай". Одна з потерпілих, 29-річна харків'янка, намагалася, скориставшись мобільним, викликати допомогу, однак зловмисник відібрав у неї телефон.
 
Слід зазначити, що на час скоєння злочину чоловік мав судимості за розбої та грабежі і перебував у розшуку як умовно засуджений, що був відсутній з невідомих причин за місцем мешкання та праці.
 
Наразі досудове розслідування триває.
 
Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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