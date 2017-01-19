У Харкові суд взяв під варту серійного ґвалтівника

За клопотанням Харківської місцевої прокуратури №3 Орджонікідзевський районний суд м. Харкова взяв під варту без права внесення застави 27-річного раніше судимого харків'янина, якого підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як розповіла керівник місцевої прокуратури Ксенія Мірошник, зловмиснику оголошено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, зґвалтування та грабіж, скоєні повторно).

"Погрожуючи розправою, зловмисник скоював напади на жінок. Із застосуванням фізичного насильства він затягував їх у безлюдні місця, де задовольняв свою статеву пристрасть. Наразі встановлено три епізоди злочинів - у жовтні та грудні 2016 року і січні поточного року. Жертви - жінки 20, 35 та 29 років, впізнали злодія", - пояснила К. Мірошник.

Напади чоловік скоював у районі вул. 12 Квітня та парку "Зелений гай". Одна з потерпілих, 29-річна харків'янка, намагалася, скориставшись мобільним, викликати допомогу, однак зловмисник відібрав у неї телефон.

Слід зазначити, що на час скоєння злочину чоловік мав судимості за розбої та грабежі і перебував у розшуку як умовно засуджений, що був відсутній з невідомих причин за місцем мешкання та праці.

Наразі досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області