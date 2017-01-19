Двоє літніх людей загинули під час пожежі на Львівщині

18 січня о 23:51 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Сокаль по вул. Б.Хмельницького, 32 в дерев’яному одноповерховому трьохквартирному житловому будинку.

На місце пожежі негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи ДПРЧ-22 м. Сокаль та ДПРЧ-33 м. Червоноград. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання.

На місці пожежі під час проведення робіт вогнеборці виявили 2 загиблі особи 1944 року народження та 1935 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 30 кв.м.

Пожежу локалізували о 00:34 та повністю ліквідували в складі 2 ланок газодимозахисної служби о 02:20. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області