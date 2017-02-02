На Волині СБУ затримала на хабарі... працівника банку
На Волині СБУ затримала на хабарі... працівника банку
Юриста відділу проблемних кредитів одного з банків затримала за хабарництво на Волині Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.
Здирник вимагав від волинянина 40 тисяч гривень за закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості у сумі 97 тисяч гривень та не стягнення пені у розмірі 130 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ