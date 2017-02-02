На Волині СБУ затримала на хабарі... працівника банку

Юриста відділу проблемних кредитів одного з банків затримала за хабарництво на Волині Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

Здирник вимагав від волинянина 40 тисяч гривень за закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості у сумі 97 тисяч гривень та не стягнення пені у розмірі 130 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ