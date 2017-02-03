У Сєвєродонецьку чиновники міськради ледь не вкрали 2 млн. гривень

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою проведено моніторинг інформації та документів, які розміщені на веб-порталі «ProZorro», та встановлені порушення закону в діях посадових осіб тендерного комітету Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради при проведенні відкритих торгів із закупівлі транспортного засобу спеціального призначення на суму понад 2 мільйони гривень та, як наслідок, прийнято незаконне рішення щодо перерахування коштів на рахунки приватного підприємства без поставки вказаного транспортного засобу.

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру заступнику начальника Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).