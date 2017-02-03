У Сєвєродонецьку чиновники міськради ледь не вкрали 2 млн. гривень
У Сєвєродонецьку чиновники міськради ледь не вкрали 2 млн. гривень
Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою проведено моніторинг інформації та документів, які розміщені на веб-порталі «ProZorro», та встановлені порушення закону в діях посадових осіб тендерного комітету Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради при проведенні відкритих торгів із закупівлі транспортного засобу спеціального призначення на суму понад 2 мільйони гривень та, як наслідок, прийнято незаконне рішення щодо перерахування коштів на рахунки приватного підприємства без поставки вказаного транспортного засобу.
Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру заступнику начальника Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
На даний час перевіряється причетність керівництва Сєвєродонецької міської ради до вчинення вказаного злочину.
Крім того, прокуратурою вжито заходи забезпечення кримінального провадження, як наслідок, Сєвєродонецьким міським судом накладено арешт на вказаний транспортний засіб.
30 січня 2017 року до Сєвєродонецького міського суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Луганської області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області