Серійного телефонного шахрая засуджено у Харківській області

Серійного телефонного шахрая засуджено у Харківській області

04:04 03.02.2017
Серійного телефонного шахрая засуджено у Харківській області
Дергачівський  районний суд Харківської області визнав винним 33-річного чоловіка у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Пісоцький, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.
 
Жертвами телефонних зловмисників стали три мешканки Дергачівського району (85, 76 та 58 років). Всіх їх ошукали у жовтні 2016 року.
 
Діяли шахраї за відпрацьованою схемою. Жертвам дзвонили на стаціонарні телефони і повідомляли, що їх син або онук скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали люди. Вони казали, що необхідно терміново передати гроші на лікування.
 
Жінки віддавали шахраям усе, що мали. Двоє з них передали  3 тис. грн. та 2,5 тис. грн.
 
З третьої жертви телефонний шахрай спочатку зажадав 3 тис. доларів США. Але жінка сказала, що має тільки 5 тис. грн.
 
Зловмисник погодився на цю суму та попросив віддати всі вироби із золота, які є вдома. Ошукана жінка віддала шахраю не тільки готівку, а й золото на загальну суму понад 9 тис. грн.
 
Саме засуджений їздив по домівках за грошима.
 
Справу щодо шахрая, який безпосередньо телефонував жінкам та вимагав гроші, виділено в окреме провадження. Досудове розслідування триває.
 
У ході судового слідства обвинувачуваний розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, уклав угоду про примирення з ошуканими жінками та відшкодував завдані збитки усім потерпілим.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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