Серійного телефонного шахрая засуджено у Харківській області

Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним 33-річного чоловіка у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Як розповів керів ник місцевої прокуратури Володимир Пісоцький, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Жертвами телефонних зловмисників стали три мешканки Дергачівського району (85, 76 та 58 років). Всіх їх ошукали у жовтні 2016 року.

Діяли шахраї за відпрацьованою схемою. Жертвам дзвонили на стаціонарні телефони і повідомляли, що їх син або онук скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали люди. Вони казали, що необхідно терміново передати гроші на лікування.

Жінки віддавали шахраям усе, що мали. Двоє з них передали 3 тис. грн. та 2,5 тис. грн.

З третьої жертви телефонний шахрай спочатку зажадав 3 тис. доларів США. Але жінка сказала, що має тільки 5 тис. грн.

Зловмисник погодився на цю суму та попросив віддати всі вироби із золота, які є вдома. Ошукана жінка віддала шахраю не тільки готівку, а й золото на загальну суму понад 9 тис. грн.

Саме засуджений їздив по домівках за грошима.

Справу щодо шахрая, який безпосередньо телефонував жінкам та вимагав гроші, виділено в окреме провадження. Досудове розслідування триває.

У ході судового слідства обвинувачуваний розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, уклав угоду про примирення з ошуканими жінками та відшкодував завдані збитки усім потерпілим.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області