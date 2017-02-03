Квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини

37 та 38-річних громадян іншої держави затримали працівники Красноградського відділу.

Після звернення до поліції власниці помешкання правоохоронці розпочали розшукові заходи та оперативно затримали зловмисників.

Під час досудового розслідування встановлено, що чоловіки проникли до чужої квартири шляхом пошкодження вхідного замка, вкрали гроші в сумі понад 3 тисячі гривень та ювелірні вироби.

Свою причетність до злочину підозрювані заперечували, але вилучені у них речові докази свідчили про протилежне. У чоловіків поліцейські знайшли гроші та срібні прикраси.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в Краснограді.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області