На Київщині злодії вкрали і навіть встигли продати трактор

На Київщині злодії вкрали і навіть встигли продати трактор

02:00 03.02.2017
На Київщині злодії вкрали і навіть встигли продати трактор

Кагарлицькі поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце зберігання викраденого днями в одному з Кагарлицьких фермерських господарств трактора «МТЗ 82». Зловмисники встигли продати транспортний засіб за 35 тисяч гривень.

Викрадений трактор перебував на приватній території фермерського господарства сусіднього Миронівського району. Правоохоронці затримали 5 підозрюваних місцевих жителів, причетних до скоєння даного злочину, двоє з яких раніше вже мали проблеми з Законом.

Наразі сільськогосподарський транспорт вилучено та передано на зберігання законним власникам. Тривають слідчі дії. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району та області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.