На Львівщині СБУ затримала на хабарі одразу трьох поліцейських

На Львівщині СБУ затримала на хабарі одразу трьох поліцейських

00:00 03.02.2017
На Львівщині СБУ затримала на хабарі одразу трьох поліцейських

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві трьох співробітників одного з відділів Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. Чоловік підозрювався у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників в одному з райцентрів Львівщини під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві трьох співробітників одного з відділів Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. Чоловік підозрювався у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників в одному з райцентрів Львівщини під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2651#sthash.5wAX2f3O.dpuf

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