На Львівщині СБУ затримала на хабарі одразу трьох поліцейських

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві трьох співробітників одного з відділів Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. Чоловік підозрювався у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників в одному з райцентрів Львівщини під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

