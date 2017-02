На Закарпатті СБУ затримала прикордонника-хабарника

Інспектора відділу «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби.

Військовослужбовець вимагав півтори тисячі доларів США з місцевого мешканця за спрощення процедури під час пропуску автотранспорту з продуктами харчування через кордон.

Правоохоронці затримали зловмисника на його робочому місці під час отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуку приміщень відділу оперативники СБУ вилучили денну «чорну» касу (900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень та 2100 леїв), приховану за радіаторами службових приміщень та вбиральні.

Хабарник затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення усіх причетних до корупційної діяльності.

За матеріалами прес-центру СБУ

