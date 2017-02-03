Жителя Черкащини підозрюють у тероризмі та службі у лавах "МВС ДНР"

Жителя Черкащини підозрюють у тероризмі та службі у лавах "МВС ДНР"

23:03 03.02.2017
Жителя Черкащини підозрюють у тероризмі та службі у лавах "МВС ДНР"

Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння жителем Черкащини діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Злочинну діяльність вказаної особи викрито працівниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області та прокуратури області. Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, будучи співробітником одного з райвідділів УМВС України в м. Донецьк, у 2015 році перейшов на бік ворога та вступив до силового блоку «Міністерства внутрішніх справ» терористичної організації «Донецька народна республіка», де до червня 2016 року проходив службу на посаді поліцейського патрульно-постової служби, чим сприяв незаконній діяльності терористичної організації та брав у ній участь.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На сьогодні досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває,  проводяться необхідні слідчі й процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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