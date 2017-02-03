У Вінниці спритник перекидав у колонію мандарини з наркотиками

У Вінниці спритник перекидав у колонію мандарини з наркотиками

21:30 03.02.2017
У Вінниці спритник перекидав у колонію мандарини з наркотиками

Оперативники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції Вінницької області затримали 36-річного зловмисника, який мав намір реалізувати наркотики у місцях позбавлення волі. У затриманого вилучили пакет з білою порошкоподібною речовиною, яку він заховав у мандарин. 

Як розповів заступник начальника Управління протидії наркозлочинності Руслан Ткач, вчора близько 19 години в обласному центрі в ході перевірки оперативної інформації на вулиці Привокзальній був затриманий 36-річний вінничанин. Чоловік намагався перекинути через паркан виправної колонії наркотики, заховані у мандарин.

Вилучена речовина направлена на експертизу.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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