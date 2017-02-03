На Вінниччині під час ДТП загинув громадянин сусідньої держави

На Вінниччині під час ДТП загинув громадянин сусідньої держави

12:49 03.02.2017
На Вінниччині під час ДТП загинув громадянин сусідньої держави

Cьогодні близько шостої години на автошляху Житомир-Могилів-Подільський в районі села Степанки Мурованокуриловецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автобусів «Сетра» та «МАН», мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та легковика «Форд Конект».

В результаті аварії загинув 32-річний водій автобусу та травмувалися двоє людей, які перебували у легковику.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Два автобуси сполученням «Москва-Унгени» та «Москва-Сороки» рухалися в напрямку Могилів-Подільська. Між ними їхав автомобіль «Форд Конект».

За попередньою інформацією, на ділянці траси Житомир-Могилів-Подільський поблизу села Степанки водій автобусу «Cетра», не справився з керуванням через ожеледицю та в’їхав в багажне відділення легковика. В результаті удару «Форд Конект» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та автобусом «МАН».

В свою чергу автобус «Сетра» злетів з траси та в’їхав в дерево. Від отриманих травм на місці події загинув 32-річний водій автобусу, громадянин Молдови.

Ніхто з пасажирів автобусів не постраждав. В одному з них перебувало семеро людей, в іншому – десятеро. Усі громадяни Молдови.

З незначними травмами було госпіталізовано також двох громадян, які перебували у легковику «Форд Конект».

Поліція проводить першочергові слідчі дії на місці аварії. Встановлюються обставини, опитуються очевидці ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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