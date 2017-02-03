На Вінниччині під час ДТП загинув громадянин сусідньої держави
На Вінниччині під час ДТП загинув громадянин сусідньої держави
Cьогодні близько шостої години на автошляху Житомир-Могилів-Подільський в районі села Степанки Мурованокуриловецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автобусів «Сетра» та «МАН», мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та легковика «Форд Конект».
В результаті аварії загинув 32-річний водій автобусу та травмувалися двоє людей, які перебували у легковику.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
Два автобуси сполученням «Москва-Унгени» та «Москва-Сороки» рухалися в напрямку Могилів-Подільська. Між ними їхав автомобіль «Форд Конект».
За попередньою інформацією, на ділянці траси Житомир-Могилів-Подільський поблизу села Степанки водій автобусу «Cетра», не справився з керуванням через ожеледицю та в’їхав в багажне відділення легковика. В результаті удару «Форд Конект» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та автобусом «МАН».
В свою чергу автобус «Сетра» злетів з траси та в’їхав в дерево. Від отриманих травм на місці події загинув 32-річний водій автобусу, громадянин Молдови.
Ніхто з пасажирів автобусів не постраждав. В одному з них перебувало семеро людей, в іншому – десятеро. Усі громадяни Молдови.
З незначними травмами було госпіталізовано також двох громадян, які перебували у легковику «Форд Конект».
Поліція проводить першочергові слідчі дії на місці аварії. Встановлюються обставини, опитуються очевидці ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області