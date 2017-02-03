У Полтаві під час ДТП дістала поранення жінка-пасажир

У Полтаві під час ДТП дістала поранення жінка-пасажир

13:09 03.02.2017
У Полтаві під час ДТП дістала поранення жінка-пасажир

Близько 11 : 30 по вул. Сінній у напрямку вул. Європецської рухався автомобіль «Кіа Спортедж», під керуванням 41-річного полтавця. На перехресті вул. Остапа Вишні, при виконанні повороту останній скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2109», під керуванням 67-річного водія, що рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП, 58-річна пасажир «ВАЗу» отримала тілесні ушкодження.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Працівники поліції встановлюють причини та обставини автомобільної аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.