У Полтаві під час ДТП дістала поранення жінка-пасажир

Близько 11 : 30 по вул. Сінній у напрямку вул. Європецської рухався автомобіль «Кіа Спортедж», під керуванням 41-річного полтавця. На перехресті вул. Остапа Вишні, при виконанні повороту останній скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2109», під керуванням 67-річного водія, що рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП, 58-річна пасажир «ВАЗу» отримала тілесні ушкодження.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Працівники поліції встановлюють причини та обставини автомобільної аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області