В Одесі за жорстоке пограбування студентки затримали рецидивіста

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшла заява від 19-річної студентки одного з місцевих вузів про те, що на одній з вулиць Приморського району невідома особа, застосувавши фізичне насильство, відкрито заволоділа її мобільним телефоном.

Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими заходами працівники Шевченківського відділення поліції спільно з поліцейськими батальйону поліції особливого призначення за гарячими слідами встановили місцезнаходження грабіжника та затримали його. Ним виявився раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів 35-річний мешканець Одеської області. Також встановлено, що затриманий розшукується Болградським відділенням поліції Ізмаїльського відділу поліцій ГУНП в Одеській області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області