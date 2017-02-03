В Одесі за жорстоке пограбування студентки затримали рецидивіста

В Одесі за жорстоке пограбування студентки затримали рецидивіста

13:24 03.02.2017
В Одесі за жорстоке пограбування студентки затримали рецидивіста

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшла заява від 19-річної студентки одного з місцевих вузів про те, що на одній з вулиць Приморського району невідома особа, застосувавши фізичне насильство, відкрито заволоділа її мобільним телефоном.

Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими заходами працівники Шевченківського відділення поліції спільно з поліцейськими батальйону поліції особливого призначення за гарячими слідами встановили місцезнаходження грабіжника та затримали його. Ним виявився раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів 35-річний мешканець Одеської області. Також встановлено, що затриманий розшукується Болградським відділенням поліції Ізмаїльського відділу поліцій ГУНП в Одеській області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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