Співробітника ДСНС судитимуть на Львівщині за смертельну ДТП

Співробітника ДСНС судитимуть на Львівщині за смертельну ДТП

13:39 03.02.2017
Співробітника ДСНС судитимуть на Львівщині за смертельну ДТП

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області, який 26 червня 2016 року вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Тоді близько першої години ночі керуючи автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, на автодорозі «Київ-Чоп» в межах с. Малі Підліски, Жовківського району, грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у складені бетонні плити.

В результаті ДТП 23-річний пасажир автомобіля від отриманих травм помер на місці, а інший, також 1993 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Злочинні дії правоохоронця (інженера з пожежних рятувальних робіт ГУ ДСНС України у Львівській області) кваліфіковано за ч.2 ст.286 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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