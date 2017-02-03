На Львівщині загадкова пожежа вбила людину

На Львівщині загадкова пожежа вбила людину

14:05 03.02.2017
На Львівщині загадкова пожежа вбила людину

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляному житловому будинку в м. Пустомити по вул. Глинна, 136.

На місці пожежі було виявлено тіло власниці помешкання. Вогонь встиг знищити стіни і стелю на площі 40 кв.м. та пошкодити речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Причини та обставини займання встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області 

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