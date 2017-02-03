У Рівному під час пожежі жахливо загинула жінка

У Рівному під час пожежі жахливо загинула жінка

14:42 03.02.2017
У Рівному під час пожежі жахливо загинула жінка

03 лютого об 11:18 до чергової служби ГУ ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку міста Рівне на проспекті Миру, 9.

За вказаною адресою негайно було направлено три відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежних автоцистернах та пожежній автодрабині, а також оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з НС.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на останньому поверсі житлового будинку.

В апаратах захисту органів дихання рятувальники подали на гасіння водяний ствол.

В палаючій кімнаті на підлозі поруч із залишками ліжка співробітники ДСНС виявили тіло загиблої жінки.

Об 11:30 пожежу було локалізовано, а в 12:35 – ліквідовано. Рятувальники не дозволили полум’ю поширитися за межі однієї кімнати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко та паркетна підлога на площі 5 м.кв., а також пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку.

Наразі фахівці з’ясовують причину та всі інші обставини даної трагедії.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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