У Рівному під час пожежі жахливо загинула жінка

03 лютого об 11:18 до чергової служби ГУ ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку міста Рівне на проспекті Миру, 9.

За вказаною адресою негайно було направлено три відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежних автоцистернах та пожежній автодрабині, а також оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з НС.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на останньому поверсі житлового будинку.

В апаратах захисту органів дихання рятувальники подали на гасіння водяний ствол.

В палаючій кімнаті на підлозі поруч із залишками ліжка співробітники ДСНС виявили тіло загиблої жінки.

Об 11:30 пожежу було локалізовано, а в 12:35 – ліквідовано. Рятувальники не дозволили полум’ю поширитися за межі однієї кімнати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко та паркетна підлога на площі 5 м.кв., а також пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку.

Наразі фахівці з’ясовують причину та всі інші обставини даної трагедії.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області