У Мелітополі поліцейські вчасно завітали на бандитську "стрілку"

Працюючи на випередження, працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області затримали осіб, котрі на кримінальній «стрілці» планували вирішити питання переділу сфер тіньового впливу у Мелітополі.

В рамках постійної роботи по контролю за особами, котрі можуть впливати на стан криміногенної ситуації в регіоні, працівники Управління кримінальної поліції ГУНП в Запорізькій області отримали інформацію щодо так званої кримінальної «сходки» у Мелітополі. На ній місцеві кримінальні елементи планували переділ сфер тіньового впливу. Маючи інформацію про те, що учасники «стрілки» озброєні, оперативники спрацювали на випередження.

Ввечері 02 лютого по вулиці Садовій поліцейські затримали три автомобілі з учасниками нелегального заходу.

Під час огляду транспортних засобів виявлено та вилучено автомат АК-74У та понад сорок набоїв до нього і травматичний пістолет «Форт» з набоями.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області