На Львівщині попереджено незаконний продаж земель на 95 млн. гривень

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Нацполіції припинили злочинну схему та попередили факт незаконного вилучення земель державної власності.

Так, начальник відділу районної державної адміністрації незаконно підготував розпорядження про вилучення земель з державної власності, які знаходяться поблизу Львова. Кінцева мета злочинного плану - передача землі у приватну власність.

Зловмисник вивів у комунальну власність ділянку площею 62,25 га. В подальшому поділив її на частини та підготував документи для приватизації земельних ділянок конкретними особами, в тому числі, підконтрольних йому. Ринкова вартість - 94,8 мільйонів гривень.

Ця земельна ділянка відноситься до складу земель науково-дослідних установ і навчальних закладів і відповідно до законодавства проведення її вилучення може бути виключно Кабінетом Міністрів України.

Попри норми закону, посадовець підготував документи, на підставі яких і була відчужена земельна ділянка.

Під час слідства співробітники УЗЕ у Львівській області та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність начальника відділу однієї з РДА до вчинення даного кримінального правопорушення.

Наприкінці січня слідчий слідчого управління поліції Львівщини повідомив посадовцю про підозру за ч.2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

На даний час досудове розслідування завершено, а матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 або без такого.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України