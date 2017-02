На Житомирщині СБУ вилучила 600 кг. бурштину та зброю

Спецоперацію з блокування незаконного бурштинового промислу на Житомирщині провела Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні правоохоронці провели 24 санкціоновані обшуки в організаторів та учасників бурштинового бізнесу, а також у представників криміналітету, які його контролюють, в Олевському, Коростенському, Малинському, Народицькому, Житомирському та Хорошівському районах області.

У ході спецоперації вилучено 660 кілограмів бурштину-сирцю різних фракцій, понад 50 кілограмів напівдорогоцінного каміння (кварц), «чорну бухгалтерію» скупників, дві мотопомпи і дев’ять гідравлічних рукавів, засоби для прийому-скупки «сонячного» каменю, холодну і вогнепальну зброю та набої до неї.

Тривають оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

