Слідчі СБУ допитують корегувальника вогню під час обстрілу Авдіївки

Слідчі СБУ допитують корегувальника вогню під час обстрілу Авдіївки

00:04 04.02.2017
Слідчі СБУ допитують корегувальника вогню під час обстрілу Авдіївки

Служба безпеки України проводить слідчі дії з коригувальником вогню терористів, затриманим у Авдіївці.

Як встановили контррозвідники СБУ, місцевий мешканець збирав та передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів із зазначенням на топографічних картах місць розташування командних і опорних пунктів.

Ще одного спільника терористів оперативники спецслужби затримали у Ясинуватському районі Донеччини. Він входив до агентурної мережі бойовиків, передавав їм дані військового характеру та корегував вогонь артилерії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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