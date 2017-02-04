Чергового держслужбовця-хабарника засуджено на Харківщині

Лозівський міськрайонний суд області підтримав позицію прокуратури та виніс обвинувальний вирок головному спеціалісту відділу технічного нагляду державної інспекції сільського господарства в області.

41-річного державного службовця визнано винним у службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України).

Як розповів керівник Лозівської місцевої прокуратури Олексій Медяник, чиновника засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Судовим розслідуванням доведено, що державний службовець складав та видавав неправдиві документи, зокрема свідоцтва про закінчення учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вартість такої довідки складала 1 тис. 200 грн.

Затримали чоловіка "на гарячому" - під час передачі йому хабар а від мешканця м. Лозова за прискорений процес видачі посвідчення тракториста-машиніста та за позитивну здачу екзаменів без фактичного їх проходження.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області