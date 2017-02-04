У Запоріжжі вислухав вирок суду заступник начальника СІЗО

У Запоріжжі вислухав вирок суду заступник начальника СІЗО

18:00 04.02.2017
У Запоріжжі вислухав вирок суду заступник начальника СІЗО

Завдяки принциповій позиції прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1 вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя визнано винним в отриманні неправомірної вигоди заступника начальника Запорізького СІЗО з режиму, охорони та оперативної роботи УДПтСУ в Запорізькій області.

Так, у лютому минулого року заступник начальника Запорізького СІЗО отримав неправомірну вигоду від засудженого в розмірі 60 тисяч гривень за ініціювання перед керівництвом УДПтСУ в Запорізькій області питання щодо непереведення останнього до іншої виправної установи для подальшого відбуття покарання та надання можливості засудженому, всупереч діючому законодавству, можливості безперешкодного користування засобами мобільного зв’язку.

Під час судового розгляду справи обвинувачений своєї вини не визнав, але завдяки правильно обраній тактиці, стороною державного обвинувачення повністю спростовано його версію та доведено провину.

Суд погодився з позицією прокурора та за ч. 3 ст. 368 КК України призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки із конфіскацією всього особистого майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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