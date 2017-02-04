У Дніпрі під час пожежі постраждав занадто самовпевнений пенсіонер

У Дніпрі під час пожежі постраждав занадто самовпевнений пенсіонер

08:00 04.02.2017
У Дніпрі під час пожежі постраждав занадто самовпевнений пенсіонер

О 04:53 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території Шевченківського район міста Дніпро на вулиці Перемоги.

За повідомленням до місця виклику було негайно направлено відділення 5 та 19 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце надзвичайної ситуації рятувальники з’ясували, що пожежа виникла на веранді житлового одноповерхового будинку.

На час пожежі в будинку перебували жінка 1949 року народження та її чоловік 1950 року народження, жінка встигла вийти із палаючого будинку самостійно, а чоловік намагався власноруч загасити пожежу. Внаслідок чого, чоловік отримав опіки нижніх кінцівок.

Вогнем знищено  домашні речі в середині будинку, пошкоджено  дерев’яні перекриття  та дах будинку на загальній площі 8 м2.

Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

О 05:50 пожежу було локалізовано, а о 06:11 ліквідовано.

Всього до ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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