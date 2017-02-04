На Волині автомобіль збив пішохода та зник з місця ДТП

На автодорозі поблизу села Дачне Ківерцівського району «Volkswagen Golf» збив 35-річного пішохода. Водій із місця пригоди зник. Потерпілий у лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом легковика перебував 29-річний мешканець райцентру Рожище. Керуючи транспортним засобом, водій допустив наїзд на пішохода, 35-річного мешканця Ківерцівського району, який рухався по узбіччю дороги.

Водій з місця пригоди зник.

Згодом, правопорушника затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції Луцького відділення поліції поблизу обласного центру Волині. Транспортний засіб помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні. Медики діагностували у нього політравму.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області