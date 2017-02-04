На Тернопільщині чоловіка збив на смерть багатотонний "молоковоз"

Правоохоронці Тернопільщини встановили марку автомобіля та особу водія, який днями на Кременеччині близько 23:00 збив чоловіка та втік з місця пригоди.

Менше доби знадобилося слідчим, аби вийти на слід втікача. Ним виявився водій молоковоза - вантажного автомобіля "DAF". Кермувальник транспорту каже, що злякався і тому покинув місце автопригоди. При огляді вантажівки слідчі виявили рештки, які свідчили про те, що авто причетне до ДТП.

Нагадаємо, що тіло невідомого чоловіка виявив на узбіччі дороги мешканець Тернополя. Під колесами авто загинув житель села Горинка Кременецького району, 1993 року народження. Чоловіка транспорт протягнув метрів вісімсот.

Подія внесена до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області