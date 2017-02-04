На Тернопільщині чоловіка збив на смерть багатотонний "молоковоз"

На Тернопільщині чоловіка збив на смерть багатотонний "молоковоз"

10:02 04.02.2017
На Тернопільщині чоловіка збив на смерть багатотонний "молоковоз"

Правоохоронці Тернопільщини встановили марку автомобіля та особу водія, який днями на Кременеччині близько 23:00 збив чоловіка та втік з місця пригоди.

Менше доби знадобилося слідчим, аби вийти на слід втікача. Ним виявився водій молоковоза - вантажного автомобіля "DAF". Кермувальник транспорту каже, що злякався і тому покинув місце автопригоди. При огляді вантажівки слідчі виявили рештки, які свідчили про те, що авто причетне до ДТП.

Нагадаємо, що тіло невідомого чоловіка виявив на узбіччі дороги мешканець Тернополя. Під колесами авто загинув житель села Горинка Кременецького району, 1993 року народження. Чоловіка транспорт протягнув метрів вісімсот.

Подія внесена до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.