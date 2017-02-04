На Донеччині чоловіка судитимуть за мішки з канабісом та боєприпаси

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно мешканця Волноваського району Донеччини, який обвинувачується у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Так, встановлено, що у липні 2016 року 45-річний чоловік, знаходячись у смт. Старогнатівка Волноваського району, зірвав дикоростучі кущі рослини коноплі, які переніс до місця свого мешкання. Вдома він їх висушив, а після незаконно виготовив з них особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який, в подальшому помістив у чотири мішки та став зберігати у сараї.

У грудні, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили вказану наркотичну речовину. Окрім цього, у помешканні обвинувачуваного вони знайшли бойові припаси, а саме: 5 снарядів до великокаліберної зброї, які, як пояснив затриманий, він знайшов.

Обвинувальний акт наразі прокуратурою скеровано до суду. За вчинення вказаних правопорушень чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області