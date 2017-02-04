На Луганщині людина живцем згоріла у власному ліжку

О 06:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення у житловому будинку за адресою: м. Кремінна, вул. Желєзнодорожна.

До місця виклику негайно виїхали бійці 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що відбулося горіння домашнього майна та у одній із кімнат було виявлено тіло непритомного чоловіка.

Силами вогнеборців пожежу локалізовано о 07:21 та ліквідовано о 07:35 на площі 9 кв.м.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

До гасіння пожежі залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області