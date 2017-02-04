На Луганщині людина живцем згоріла у власному ліжку

На Луганщині людина живцем згоріла у власному ліжку

11:01 04.02.2017
На Луганщині людина живцем згоріла у власному ліжку

О 06:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення у житловому будинку за адресою: м. Кремінна, вул. Желєзнодорожна.

До місця виклику негайно виїхали бійці 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що відбулося горіння домашнього майна та у одній із кімнат було виявлено тіло непритомного чоловіка.

Силами вогнеборців пожежу локалізовано о 07:21 та ліквідовано о 07:35 на площі 9 кв.м.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

До гасіння пожежі залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.