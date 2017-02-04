У Києві СБУ викрила на хабарництві директора департаменту Нацбанку

У Києві СБУ викрила на хабарництві директора департаменту Нацбанку

19:04 04.02.2017
У Києві СБУ викрила на хабарництві директора департаменту Нацбанку

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві директора одного з департаментів Національного банку.

Правоохоронці встановили, що чиновник разом з трьома спільниками, один з яких є підлеглим директора департаменту, вимагали тридцять п’ять тисяч доларів США з комерційної структури. У таку суму посадовець оцінив сприяння у перереєстрації бізнесменів на платіжну систему «Платисервіс» замість виключеної з реєстру «24NonStop».

Співробітники спецслужби задокументували отримання та розподіл між зловмисниками першої частини хабара у розмірі десять тисяч доларів. Оперативники СБ України «взяли» трьох посередників під час отримання двадцяти п’яти тисяч американських доларів. Після цього за місцем проживання затримали директора департаменту.

Посадовцю оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, посередникам – за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368. Вирішується питання про обрання директору та його спільникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.