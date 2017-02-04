На Житомирщині за напад на ювелірну крамницю судитимуть цілу банду

Прокуратурою Житомирської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння нападу (розбою) організованою злочинною групою у складі п’яти осіб на ювелірну крамницю у м. Новоград-Волинському.

Установлено, що житель м. Новоград-Волинського, з кримінальним минулим, з метою скоєння нападів на ювелірні крамниці, організував і очолив злочинну групу, до складу якої залучив чотирьох своїх близьких знайомих.

У подальшому зловмисники, після ретельної довготривалої підготовки, у серпні 2016 року скоїли розбійний напад на місцеву ювелірну крамницю. Зокрема, використавши маски-балаклави, проникли у приміщення, та, погрожуючи зброєю продавчині і відвідувачам, розтрощили металевою трубою чотири вітрини і заволоділи ювелірними виробами із золота на суму понад 1 млн грн.

Завдяки оперативним діям правоохоронців нападників затримано, троє з них дотепер перебуває під вартою, двоє – під домашнім арештом.

Усі п’ять нападників обвинувачуються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений організованою групою) КК України.

Організатор, крім цього злочину, обвинувачується у втягненні двох неповнолітніх у злочинну діяльність, за ч. 1 ст. 304 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено ще одного спільника, якого судитимуть за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) КК України.

Для забезпечення відшкодування збитків, виконання покарання у виді конфіскації майна, судом накладено арешти на рухоме і нерухоме майно фігурантів провадження.

Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області.

Санкціями зазначених статей передбачено покарання, найсуворіше з яких - позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області