На Хмельниччині судитимуть банду зухвалих серійних крадіїв

Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області затверджено і спрямовано до суду обвинувальний акт щодо членів організованої злочинної групи за вчинення низки крадіжок.

Про це повідомив начальник відділу прокуратури області Володимир Зварич.

Як повідомлялось раніше, це злочинне угрупування складалось із чотирьох осіб, а її організатор, маючи не зняту та не погашену судимість, діяв під прикриттям статусу депутата однієї з селищних рад Одеської області.

Встановлено, що вони упродовж березня-серпня 2016 року на території Хмельницької та Вінницької областей вчинили низку крадіжок та незаконно заволоділи майном потерпілих.

Учасники злочинної групи, серед іншого, таємно викрали ювелірні вироби з двох спеціалізованих магазинів на території зазначених областей. При цьому, застосовуючи методи конспірації та ретельно плануючи вчинення злочинів, ці особи, шляхом заміни серцевини замків, проникали до суміжних із ювелірними магазинами приміщень, звідки, вибиваючи стіни, проникали до останніх.

Внаслідок таких дій вони заволоділи коштовностями на суму майже 5 мільйонів гривень.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та застави.

Цим особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області