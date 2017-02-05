На Луганщині судитимуть одного з керівників податкової інспекції

На Луганщині судитимуть одного з керівників податкової інспекції

16:00 05.02.2017
На Луганщині судитимуть одного з керівників податкової інспекції

Першим слідчим відділом прокуратури Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника Слов’яносербської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за фактом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документу (ч . 1 ст. 366 КК України)

Встановлено, що, допомагаючи раніше знайомому підприємцю, вказаний керівник Слов’яносербської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області власноруч склав та видав підроблену довідку про доходи. Відповідно до вказаного документа підприємець отримала дохід за рік у розмірі 580 тис грн, що не відповідає дійсності.

В подальшому, вказану довідку підприємець надала до посольства Угорської Республіки в Україні.

За клопотанням слідчого прокуратури Луганської області керівника Слов’яносербської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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