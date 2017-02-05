Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку чиновнику
Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку чиновнику
Апеляційним судом Чернігівської області 25.01.2017 задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Деснянського районного суду м. Чернігова, яким виправдано заступника голови однієї з районних рад області за вчинення грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України).
Прокурором сукупністю доказів у суді доведено, що обвинувачений, перебуваючи у лютому 2015 року в центрі міста Чернігова, на ґрунті неприязних відносин з автомобіля потерпілого відкрито викрав його особисті речі на загальну суму понад п’ять тисяч гривень.
Суд апеляційної інстанції погодився з позицією державного обвинувача та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді штрафу.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області