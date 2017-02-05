Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку чиновнику

Апеляційним судом Чернігівської області 25.01.2017 задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Деснянського районного суду м. Чернігова, яким виправдано заступника голови однієї з районних рад області за вчинення грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України).

Прокурором сукупністю доказів у суді доведено, що обвинувачений, перебуваючи у лютому 2015 року в центрі міста Чернігова, на ґрунті неприязних відносин з автомобіля потерпілого відкрито викрав його особисті речі на загальну суму понад п’ять тисяч гривень.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією державного обвинувача та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді штрафу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області