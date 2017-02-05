На Тернопільщині посадовці сільради обікрали школу на чималу суму

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України ( привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 року посадові особи однієї з сільських рад Борщівського району та приватне підприємство під час здійснення капітального ремонту школи незаконно використали кошти державної субвенції на суму 1 млн. 63,5 тис. грн.

Чиновники сільради підписали документи про виконання робіт підприємством по заміні вікон та дверей в навчальному закладі, хоча насправді роботи були виконані неякісно та не в повному обсязі.

Вікна замінили не усі, а замінені – не відповідали вартості, прописаній у договорах та встановлені без енергозберігаючого ефекту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області