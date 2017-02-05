У Полтаві поліцейські затримали жорстоких вуличних грабіжників

У Полтаві поліцейські затримали жорстоких вуличних грабіжників

08:04 05.02.2017
У Полтаві поліцейські затримали жорстоких вуличних грабіжників

Напередодні, близько 23-ої години на службу 102 надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Площа Слави 1. Потерпілий 1976 року народження розповів інспекторам, що троє невідомих осіб побили його та забрали телефон і зникли у невідомому напрямку.

Також повідомив охоронцям порядку прикмети нападників.

Під час відпрацювання прилеглої території патрульним було виявлено двоє осіб на яких вказував потерпілий. Ними виявилися 36-річний та 27-річний чоловіки. Осіб було доставлено до відділу поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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