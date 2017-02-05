На Луганщині судитимуть бойовика терористичної організації «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення умисних дій громадянином України, які виразились в участі у діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ч. 1 ст. 309 КК України (придбання, зберігання, перевезення та пересилання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу).

Нагадаємо, що на початку січня 2015 року 24-річний громадянин України, будучи обізнаним про незаконність дій збройних підрозділів та політичного керівництва самопроголошеної «ЛНР», спрямованих на нанесення шкоди державній безпеці України та здійснення терористичної діяльності, брав участь у функціонуванні силового блоку терористичної організації «ЛНР» та здійснював збройний опір силам АТО.

Поплічник терористів надав згоду на проходження військової служби за контрактом у військовій частині, що входить до складу так званої «народної міліції «ЛНР» на посаді командира відділення, маючи при собі закріплену за ним автоматичну вогнепальну зброю. Крім того, у групі з іншими учасниками зазначеного незаконного збройного формування, здійснював поставку боєприпасів та стрілецької зброї (установки залпового вогню БМ-21 ГРАД, набої до автоматичної зброї системи АК), які в подальшому використовувалися для здійснення артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Збройних Сил України.

На теперішній час поплічнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та ч. 1 ст. 309 КК України, вказаній особі загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області