На Миколаївщині пожежні врятували жінку з дітьми із палаючої квартири

На Миколаївщині пожежні врятували жінку з дітьми із палаючої квартири

11:00 05.02.2017
На Миколаївщині пожежні врятували жінку з дітьми із палаючої квартири

О 22:48 на пункт зв’язку 21 Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Новоодеського району надійшло повідомлення про пожежу у трьохкімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі чотирьохповерхового будинку по вул. Чапаєва с. Новопетрівське Новоодеського району Миколаївської області.

За вказаною адресою прибув черговий караул підрозділу. Через щільне задимлення у під’їзді, жінка та двоє дітей, які мешкають на другому поверсі, не в змозі була вийти на свіже повітря. Рятувальники за допомогою висувної драбини, через вікно, евакуювали жінку та двох дітей 5 та 6 років. 

О 23:51 пожежа локалізована та о 00:12 – ліквідована на площі 35 м.кв., її причина встановлюється. Працювала 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

Додатково залучались: аварійна бригада ПАТ «Миколаївгаз» та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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