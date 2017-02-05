На Чернігівщині рятувальники подарували друге життя песику
На Чернігівщині рятувальники подарували друге життя песику
До Служби порятунку "101" від мешканців с. Киїнка Чернігівського району надійшло повідомлення про те, що на відкритій території по вул. Перемоги до колодязя для прокладки комунікацій глибиною близько 2-х метрів потрапила собака.
Тварину виявили місцеві діти і розповіли батькам. Самостійно допомогти тварині дорослі не змогли, тож звернулись до рятувальників.
Черговий караул Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Чернігівській області, що прибув за викликом, за допомогою спецспорядження вивільнив тварину.
Проте, вона була у критичному стані і потрібувала допомоги, адже, скоріш за все, перебувала у пастці не одну добу. Рятувальники не залишилися байдужими.
До приїзду волонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, нагодували та зігріли собаку, після чого відвезли до ветеринарної клініки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області