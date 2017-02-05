На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста

На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста

19:00 05.02.2017
На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста
Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у жовтні минулого року, перешкоджаючи роботі журналісту та оператору інформаційного агентства, наніс кулаком два удари в обличчя журналісту.
Медійники знімали сюжет поблизу озера в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, де здійснювався  видобуток корисних копалин.
 
Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.