На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста

Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у жовтні минулого року, перешкоджаючи роботі журналісту та оператору інформаційного агентства, наніс кулаком два удари в обличчя журналісту.

Медійники знімали сюжет поблизу озера в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, де здійснювався видобуток корисних копалин.

Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва