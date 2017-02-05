На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста
На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста
Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у жовтні минулого року, перешкоджаючи роботі журналісту та оператору інформаційного агентства, наніс кулаком два удари в обличчя журналісту.
Медійники знімали сюжет поблизу озера в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, де здійснювався видобуток корисних копалин.
Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва