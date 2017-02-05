В онлайн-порностудії на Полтавщині працювали неповнолітні

Працівники відділу протидії торгівлі людьми встановили, що через сайти знайомств та соціальні мережі 57-річний житель Полтави підшукував неповнолітніх «акторок» віком від 11 до 17 років, переважно із малозабезпечених або неблагополучних родин, для зйомок у порнофільмах.

Зустрічі з неповнолітніми відбувалися у його приватній квартирі. Статеві акти супроводжувалися фото- і відеозйомкою.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем мешкання фігуранта у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 301 Кримінального кодексу України, працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми вилучили ноутбук, системний блок, жорсткі диски, близько 90 одиниць DVD-дисків, чисельні журнали, фотографії, гральні карти порнографічного змісту, веб-камери, гумові кийки та інше приладдя, мобільні телефони, а також ніж, зовні схожий на холодну зброю.

Відеокамери, які фіксували все, що відбувається в приватній квартирі, були встановлені в кімнаті, на кухні і навіть в туалеті. Відредаговані відео- та фотоматеріали порнографічного характеру чоловік розповсюджував через Інтернет.

За попередніми даними, розбещенню було піддано близько 10-15 підлітків, які проживають в різних районах Полтавської області. За участь у створенні порнофільмів «актори» отримували від 3 до 10 тисяч гривень.

На даний час тривають допити свідків та встановлюються потерпілі. Вирішується питання щодо кваліфікації інших правопорушень та обрання запобіжного заходу.

За ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, кримінальним законом передбачено до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області