На Донеччині народний депутат побив поліцейського

Встановлено, що на блокпості був зупинений автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

У рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України задля збереження життя громадян.

Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу.

Під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських, які виконували свої обов’язки, та виказував наміри відібрати у них зброю, у разі здійснення перевірок вказаного автомобілю на інших блокпостах.

Вказаний факт зареєстрований до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка. На цей час співробітник Бахмутського ВП, який отримав тілесні ушкодження, перебуває у лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області