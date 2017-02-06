На Хмельниччині чоловік з рушницею погрожував підпалити сільраду

На Хмельниччині чоловік з рушницею погрожував підпалити сільраду

07:20 06.02.2017
На Хмельниччині чоловік з рушницею погрожував підпалити сільраду

У Деражнянському районі місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння через конфлікт з місцевою владою облив сільську раду бензином і намагався підпалити, але йому завадили односельці.

Днями, близько 17:00, підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння приїхав під приміщення сільської ради. Спочатку чоловік вистрілив із гладкоствольної рушниці у землю, а потім розлив поблизу будівлі декілька літрів бензину і намагався підпалити, але йому завадили свідки події, які й викликали на місце події правоохоронців.

Працівники Деражнянського відділення поліції вилучили у чоловіка зброю, яка виявилась незареєстрованою. Рушницю направили на дослідження. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також на хулігана склали адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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