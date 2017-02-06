На Тернопільщині під колесами бусу загинула літня жінка, - поліція

На Тернопільщині під колесами бусу загинула літня жінка, - поліція

07:40 06.02.2017
На Тернопільщині під колесами бусу загинула літня жінка, - поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася днями у Заліщицькому районі близько 15:20.

У селі Кошилівці під колеса автомобіля марки "FORD Transit" потрапила місцева жителька. Вона переходила проїжджу частину дороги, коли над'їхав автотранспорт.

Бус їхав заднім ходом, не встиг загальмувати і пенсіонерка опинилася під його колесами. Жінка загинула на місці автопригоди. Одна з ймовірних причин аварії - слизька дорога. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Вона й встановить остаточну причину ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.