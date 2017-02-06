На Тернопільщині під колесами бусу загинула літня жінка, - поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася днями у Заліщицькому районі близько 15:20.

У селі Кошилівці під колеса автомобіля марки "FORD Transit" потрапила місцева жителька. Вона переходила проїжджу частину дороги, коли над'їхав автотранспорт.



Бус їхав заднім ходом, не встиг загальмувати і пенсіонерка опинилася під його колесами. Жінка загинула на місці автопригоди. Одна з ймовірних причин аварії - слизька дорога. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Вона й встановить остаточну причину ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області