На Хмельниччині помер чоловік, якого безжально побив власний син

Лікарі райлікарні повідомили в Новоушицьке відділення поліції про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставили 79-річного жителя села Капустяни. Викликав «швидку» 51-річний син потерпілого, який жив разом з батьком.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, з’ясували, що 26 січня чоловіки разом розпивали спиртне. У ході застілля між ними виникла сутичка, в ході якої син сильно побив батька. Зрозумівши, що накоїв, він сам викликав «швидку».

Тиждень лікарі боролись за життя потерпілого, але 3 лютого пенсіонер помер. За висновком медиків, смерть наступила внаслідок закритої черепно-мозкової травми та набряку головного мозку.

Тепер горе-синові доведеться відповідати перед законом згідно ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області